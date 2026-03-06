Protesi e accento del Sud | Tom Cruise ruba la scena nella proiezione test di Digger

Durante una proiezione test del film di Inarritu, Tom Cruise ha attirato l’attenzione con una performance intensa. L’attore ha interpretato un personaggio con un accento del Sud e ha indossato protesi al naso e alla pancia. La scena ha mostrato Cruise in azione, dimostrando grande presenza sullo schermo. La proiezione ha suscitato interesse tra il pubblico presente.

Naso e pancia finti, accento del Sud, è in arrivo una nuova travolgente performance del mattatore Tom Cruise, scatenato cercatore d'oro nel film di Inarritu. La prima immagine ufficiale di Digger ci nega la vista di Tom Cruise, che appare solo in silhouette, ma una descrizione più dettagliata arriva dalle proiezioni test del film di Alejandro Gonzales Inarritu, che promettono una commedia scatenata e ipercinetica. Il plot di Digger è ancora per lo più misterioso, ma è stata confermata la data di uscita della pellicola prodotta da Warner Bros., che arriverà nelle sale a ottobre 2026. Si parla di un budget che si aggira sui 125 milioni di dollari, e di un cast "importante" che, oltre a Cruise, vede coinvolti Sandra Hüller, Jesse Plemons, John . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

