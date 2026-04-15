Tom Cruise irriconoscibile | nel trailer di Digger è un miliardario folle con pancione

Durante il CinemaCon di Las Vegas è stata mostrata un’anteprima del nuovo film in cui l’attore protagonista appare completamente diverso dal solito, con un aspetto trasandato e un pancione evidente. La scena ha suscitato sorpresa tra il pubblico presente, che ha potuto vedere un’immagine insolita dell’attore nel ruolo di un miliardario fuori controllo. La presentazione ha alimentato l’attesa per l’uscita del film, ancora senza una data ufficiale.

Al CinemaCon di Las Vegas è stata presentata un’anteprima che ha lasciato il pubblico senza parole. Tom Cruise, l’attore che da decenni incarna l’eroe atletico e impeccabile del cinema americano, si è mostrato in una veste completamente inedita: quella di Digger Rockwell, un miliardario eccentrico e trasandato nel nuovo film diretto da Alejandro González Iñárritu. Salito sul palco, Cruise ha introdotto il progetto con queste parole: “Mi ci sono voluti 40 anni per riuscire a indossare gli stivali di Digger Rockwell”. Una dichiarazione che anticipa la portata della trasformazione che l’attore ha affrontato per questo ruolo, definito dallo stesso regista come forse il più impegnativo della sua carriera.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Tom Cruise irriconoscibile: nel trailer di Digger è un miliardario folle con pancione Notizie correlate Tom Cruise panciuto e "gattaro" semina il caos nel primo sguardo a DiggerTom Cruise spiazza tutti nel primo scatenato trailer del film di Inarritu mostrano in anteprima a Las Vegas: ecco cosa abbiamo scoperto sul suo folle... Tom Cruise sarà "irriconoscibile" nel nuovo film di IñárrituPromette scintille la nuova interpretazione di Tom Cruise nel film di Alejandro G. Una raccolta di contenuti Tom Cruise panciuto e gattaro semina il caos nel primo sguardo a DiggerTom Cruise spiazza tutti nel primo scatenato trailer del film di Inarritu mostrano in anteprima a Las Vegas: ecco cosa abbiamo scoperto sul suo folle personaggio. movieplayer.it Tom Cruise diventa Digger Rockwell: pancia da birra, capelli bianchi e potere miliardario fuori controlloAl CinemaCon è stato presentato il trailer di Digger: Tom Cruise sorprende nel nuovo film con una trasformazione estrema in un miliardario eccentrico. libero.it