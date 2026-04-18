Tivù Verità | Paolo Del Debbio | La Chiesa non sia una Ong

Durante un intervento televisivo, un commentatore ha discusso delle tensioni tra cattolici e protestanti negli Stati Uniti, menzionando anche lo scontro tra l’ex presidente e il Papa. Ha inoltre analizzato il ruolo politico della Chiesa di Roma, riferendosi alle posizioni espresse da alcuni leader politici italiani e statunitensi. La discussione si è concentrata sugli aspetti legati alle relazioni tra religione e politica, senza approfondimenti su eventuali implicazioni o motivazioni.

Paolo Del Debbio commenta le tensioni tra cattolici e protestanti americani, lo scontro fra Donald Trump, il Papa e Giorgia Meloni e ragiona sul ruolo politico della Chiesa di Roma. Renzi tenta Vannacci: «Lasci la Meloni». Rumors sulla Salis: piace pure a Marina Dio solo sa perché, ogni volta che nella politica italiana c’è qualcosa di poco chiaro, spunta sempre la manina di Matteo Renzi. Che sia un abile e scaltro manovratore ce ne siamo accorti in più occasioni, ma che dal basso delle sue infinitesime percentuali al voto, riesca sempre, in un modo o nell’altro, a influenzare questo o quello, condizionando i partiti e finendo per diventare la stampella di qualche governo, resta un mistero.🔗 Leggi su Laverita.info

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