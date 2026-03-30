Tivù Verità | Del Debbio | Giorgia deve aiutare il ceto medio

Durante una puntata di Tivù Verità, Paolo Del Debbio ha commentato le recenti questioni politiche, sottolineando che il centrodestra ha subito una sconfitta al referendum sulla riforma della magistratura. In seguito a questo risultato, sono state annunciate le dimissioni di alcuni ministri e sottosegretari, oltre all'addio di Maurizio Gasparri dal ruolo di capogruppo in Forza Italia.

«Siamo in trattativa per aprire un nuovo importante canale di approvvigionamento per il gas, nel nome della sicurezza energetica italiana». Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri in quota Fratelli d’Italia, affronta tutti i temi sul tavolo, dalla crisi internazionale ai dolori post referendum. «Era una buona riforma, ma andava spiegata meglio. L’idea di andare a votare non ha fondamento». E sulla polemica riguardante l’incontro con l’ambasciatore russo: «Qualcuno si comporta in modo codardo parlando alle spalle, ma tutti riconoscono che ho agito bene». La crisi in Iran sembra inasprirsi, l’inflazione rialza la testa guidata dai rincari energetici. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Del Debbio: «Giorgia deve aiutare il ceto medio» Articoli correlati Il tesoretto dello stadio: "Una parte dei 40 milioni per aiutare il ceto medio"Parte dei 40 milioni di euro che abbiamo ripreso dai fondi stanziati per lo stadio Dall’Ara, verranno usati nel prossimo bilancio del Comune... "L’italia che conosco". De Rita e Grasso esplorano la crisi del ceto medioMirko Grasso, storico e saggista, insegnante di italiano e latino al liceo di San Ginesio e maceratese d’azione, autore due anni fa di una premiata... Del Debbio: «Giorgia deve aiutare il ceto medio» | Tivù Verità Una raccolta di contenuti su Tivù Verità Argomenti discussi: Battuti i giudici pro migranti; Italia, è il giorno della verità: la sfida di oggi vale doppio. Perché.