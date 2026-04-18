Dopo mesi di restrizioni, il regista ha ottenuto la possibilità di accedere di nuovo alla propria abitazione, grazie allo sgombero dello spazio che conduce alla casa. La strada che porta alla residenza è stata liberata, consentendo così il ritorno alla normalità. La notizia è stata riportata da fonti locali e riguarda direttamente il proprietario e sua moglie. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle motivazioni dello sgombero.

Tinto Brass e sua moglie Caterina hanno ottenuto la pulizia della strada che porta a casa loro. Dopo mesi di "prigionia" il regista può uscire dalla propria abitazione “Finalmente libero”esultaTinto BrassalCorriere della Serache era imprigionato a casa sua dal 9 gennaio scorso. Infatti una frana aveva invaso la strada che portava alla sua abitazione, non permettendogli più di uscire poiché impossibilitato nell’andare a piedi. Sua moglie,Caterina Varzi, aveva spesso raccontato in tv cosa stava accadendo a loro e come suo marito stesse scontando degli “arresti domiciliari” forzati nonostante non avesse fatto nulla. Adesso finalmenteil regista può esultare ed è pronto anche a tornare al cinema con un nuovo lavoro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tinto Brass finalmente libero: l’ingresso della sua casa è stato sgomberato

Tinto Brass alla Festa del Cinema di Roma, applausi sul red carpet

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