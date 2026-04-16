Da quattro mesi, un regista e la sua moglie vivono chiusi in casa a causa di una frana che ha interessato la zona di Isola Farnese. La moglie ha denunciato le difficoltà nel ricevere visite mediche e ha parlato di una condizione di isolamento forzato. La situazione ha suscitato attenzione e preoccupazione per le limitazioni imposte alla libertà di movimento della coppia.

Tinto Brass bloccato in casa da tre mesi per la frana a Isola Farnese. Il regista 93enne ha denunciato di essere “prigioniero in casa” per colpa dello smottamento che ha isolato il piccolo borgo alle porte di Roma, dove vive insieme alla moglie Caterina Varzi. L’attrice e avvocata è preoccupata per le condizioni psico-fisiche dell’anziano marito e ha lanciato un grido d’aiuto, che sembra essere stato accolto dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. La frana a Isola Farnese Tinto Brass e Caterina Varzi sono bloccati insieme a circa altre 150 persone della comunità dal 9 gennaio, quando una frana ha ostruito la strada principale della frazione dell’Agro Romano.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tinto Brass prigioniero in casa per la frana a Isola Farnese, la denuncia della moglie sulle visite mediche

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