Tinto Brass si trova bloccato in casa a causa di una frana che ha interessato l’area circostante. La moglie dell’anziano regista ha espresso rabbia nei confronti delle autorità comunali, criticando l’atteggiamento dell’assessore e del Campidoglio, commentando che Brass non sarebbe comunque uscito di casa in ogni caso. La situazione ha portato Brass a uno stato di depressione, mentre le autorità continuano a monitorare la zona interessata dal dissesto.

Tinto Brass “prigioniero” in casa della frana, la moglie furiosa col Campidoglio: è depresso e l’assessora l’ha pure umiliato. Il borgo di Isola farnese doveva essere il beun retiro di Tinto Brass, invece, dal 9 gennaio, dopo una frana che isolato il piccolo centro all’angolo della capitale, il regista si sente prigioniero in casa. E, per ammissione e denuncia della moglie Caterina Varzi che affida il suo sfogo al Corriere della sera, il cineasta 93enne è «amareggiato, molto depresso, e con grandi preoccupazioni per la sua salute». Ma riavvolgiamo il nastro. Tinto Brass “prigioniero” in casa dopo la frana di oltre tre mesi fa. Il punto è questo: da oltre tre mesi Tinto Brass vive una condizione di “arresti domiciliari” forzati a causa di una frana che ha isolato il borgo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tinto Brass prigioniero in casa della frana, la moglie furiosa con Campidoglio e assessore che lo deride: “Tanto non usciva nemmeno prima”

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