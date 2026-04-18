Recentemente, sono state sollevate discussioni sulla responsabilità dei genitori riguardo all’uso di TikTok da parte dei minori. La premier e il leader di un partito di governo hanno affermato che il danno causato dai social ai giovani dipende principalmente dai genitori. Nel frattempo, l’Unione Europea ha criticato le piattaforme digitali, accusandole di non adottare sufficienti misure di tutela per i minori. La questione ha suscitato reazioni e dibattiti tra le parti coinvolte.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che da sempre si ergono a paladini delle famiglie, da che parte stanno tra i colossi dei social network e i genitori italiani? Le due fazioni sono lontanissime sul tema della tutela dei minori e si stanno confrontando al tribunale civile di Milano, per la prima class action europea contro Meta e TikTok: udienza prevista il 14 maggio, tra meno di un mese. La piattaforma cinese dal fatturato miliardario, nella sua memoria difensiva, ha scaricato ogni colpa su madri e padri: “In conclusione, anche laddove si volesse ipotizzare l’esistenza di un danno, questo non sarebbe comunque imputabile alle piattaforme, ma esclusivamente ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - TikTok: “Se il social danneggia i minori, la colpa è solo dei genitori”. Meloni e Salvini d’accordo, mentre l’Ue accusa le piattaforme

Notizie correlate

Social e porno online, stretta sulle piattaforme per tutelare i minori: il governo Meloni frena mentre l’Europa acceleraMentre l’Europa accelera per tutelare i minori dai rischi dei social network e del porno online, con l’obbligo per le piattaforme di verificare l’età...

Leggi anche: La Commissione accusa Meta e TikTok, ma resta prudente sulle altre piattaforme americane

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L’UAI cerca nuove reclute per la divulgazione scientifica su Tik Tok !; Social network, per tutelare i minori serve educare al digitale (anche) gli adulti; Jacopo Veneziani: Dicono che parlo d'arte in tv come se stessi sui social, ma non ho nemmeno TikTok; Tre morti sull’A1 per un video su TikTok.

TikTok: cosa potrebbe succedere se il social venisse acquistato da miliardari del settore techElon Musk avrebbe preso in considerazione l'acquisto di TikTok prima di un divieto a livello statunitense. Ma cosa significherebbe per la società se i miliardari del settore tech consolidassero la ... it.euronews.com

TikTok, comanda Zhang: salito oltre il 50%. Il social dei balletti da 500 miliardi (con sede in un paradiso fiscale)Il potere dei social continua a crescere, alcuni in particolare fanno registrare numeri da record. L’intelligenza artificiale non è un concorrente ma in questa fase è solo un alleato, per questo i big ... affaritaliani.it

Come recuperare un profilo social sospeso o cancellato dalla piattaforma Dalla sospensione di Instagram o TikTok al ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.: procedure interne,... - facebook.com facebook

Autismo e ADHD, su TikTok boom di autodiagnosi: perché i video virali possono ingannare x.com