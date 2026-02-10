Social e porno online stretta sulle piattaforme per tutelare i minori | il governo Meloni frena mentre l’Europa accelera

Il governo Meloni ha deciso di rallentare le misure contro i contenuti online per tutelare i minori. A differenza di quanto sta facendo l’Europa, che spinge per obbligare le piattaforme a verificare l’età degli utenti, l’Italia preferisce mantenere una posizione più attendista. La discussione resta aperta e le decisioni sono ancora in fase di definizione.

Mentre l’Europa accelera per tutelare i minori dai rischi dei social network e del porno online, con l’obbligo per le piattaforme di verificare l’età degli utenti, l’Italia di Meloni tira il freno a mano. Per la gioia di Big tech, a ottobre 2025 palazzo Chigi ha messo in frigo il disegno di legge per vietare Facebook&Co ai minori di 15 anni, con la sorella d’Italia Lavinia Mennuni prima firmataria. Per i siti hard, invece, l’accertamento dell’età sancito dal decreto Caivano è rimasto lettera morta: solo Onlyfans e Chatrubate rispettano la regola, fino ad ora. Slitta ancora l’obbligo di verifica per i siti porno: silenzio del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Social e porno online, stretta sulle piattaforme per tutelare i minori: il governo Meloni frena mentre l’Europa accelera Approfondimenti su Social Porno Social network vietati sotto i 16 anni: approvata risoluzione in Europa per tutelare i minori online e limitare pratiche che creano dipendenza La Spagna verso l’introduzione del divieto social per minori di 16 anni: Malpezzi accusa il governo italiano di immobilismo mentre altri Paesi agiscono per tutelare adolescenti La Spagna si prepara a vietare l’accesso ai social per i minori di 16 anni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Social Porno Argomenti discussi: Sedicenne adescata sui social, filmata e ricattata: arrestato 24enne a Imola; Sui social, i video fatti con le IA hanno preso una brutta piega; Una sera con gli alcolisti anonimi di Palermo, vi portiamo dove si resta sobri un giorno alla volta; App IO per la verifica dell'età: non è così semplice. Non su siti come PornHub o YouPorn. Non su OnlyFans. O almeno non solo lì, cioè non solo su pagine dedicate ai contenuti per adulti. Il porno fatto con l'intelligenza artificiale è ormai fuori controllo sui social network, sulle app che usiamo tutti i giorni, su cui p facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.