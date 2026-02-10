La Commissione accusa Meta e TikTok ma resta prudente sulle altre piattaforme americane

La Commissione europea di Ursula von der Leyen ha deciso di intervenire più duramente contro le grandi piattaforme digitali come Meta e TikTok. Dopo aver ascoltato le accuse, i commissari sono pronti a mettere più pressione per limitare gli abusi. Restano però cauti sulle altre aziende americane, senza ancora prendere decisioni definitive. La situazione si fa più tesa, e si aspetta di vedere quali misure verranno adottate nei prossimi giorni.

Bruxelles. La Commissione di Ursula von der Leyen sembra aver deciso di riprendere in mano il bastone per contrastare gli abusi delle grandi piattaforme del digitale, dopo un anno di grandi esitazioni per il timore di ritorsioni da parte di Donald Trump. Nel giro di pochi giorni, l’esecutivo comunitario ha annunciato due decisioni che potrebbero prefigurare un cambio di linea. Ieri l’Antitrust dell’Ue ha notificato a Meta l’accusa di violazione delle regole della concorrenza, a seguito della decisione di escludere da WhatsApp i sistemi di intelligenza artificiale concorrenti. Venerdì la Commissione ha notificato a TikTok la violazione delle regole del Digital services act (Dsa), perché il design della piattaforma crea dipendenza pericolosa e non ci sono sufficienti misure per mitigare i rischi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Commissione accusa Meta e TikTok, ma resta prudente sulle altre piattaforme americane Approfondimenti su Commissione Ursula WhatsApp rompe i confini: messaggi anche verso altre piattaforme, ma attenzione alla tua privacy WhatsApp introduce nuove funzionalità che permettono l'invio di messaggi anche su piattaforme diverse, ampliando così le possibilità di comunicazione. Consumi, Lundari (TikTok): "Piattaforme d'intrattenimento hanno impatto dirompente" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Commissione Ursula Argomenti discussi: La Commissione accusa Meta e TikTok, ma resta prudente sulle altre piattaforme americane; L’UE accusa Meta di abuso di posizione dominante su WhatsApp; La Ue accusa Meta: Violate le norme Antitrust su assistenti IA; L'Ue accusa Meta di violare le norme Antitrust con i suoi assistenti IA. La Commissione accusa Meta e TikTok, ma resta prudente sulle altre piattaforme americaneLe pressioni dei governi nazionali per agire sul fronte della sovranità digitale potrebbero aver spinto von der Leyen a muoversi contro Zuckerberg e ByteDance. Però nei casi politicamente più delicati ... ilfoglio.it AI, su WhatsApp c’è solo Meta. Per Ue è abuso di posizione dominante. Ribera: Pronti a misureMeta AI viola le norme antitrust su WhatsApp, Bruxelles difende lo spazio economico europeo Ad oggi, su WhatsApp l’unico strumento di intelligenza artificiale (AI) disponibile per gli utenti è quello ... key4biz.it Un rapporto redatto da deputati repubblicani negli Stati Uniti ha accusato la Commissione europea di essere una minaccia, sostenendo che l'esecutivo dell'Ue prende ingiustamente di mira le opinioni conservatrici e populiste e cerca di manipolare le elezioni facebook TikTok sotto accusa dalla Commissione europea: il punto di vista del MOIGE Link all'articolo : redhotcyber.com/post/tiktok-so… #redhotcyber #news #TikTok #DigitalServicesAct #CommissioneEuropea #MOIGE #SicurezzaOnline x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.