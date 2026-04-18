Tigullio Design District inaugurazione con sfilata
Il Tigullio Design District torna con la sua quinta edizione, in programma dal 20 al 26 aprile nel Golfo del Tigullio. L'apertura ufficiale avverrà con la sfilata intitolata “Time and Tide”, organizzata da Cna Federmoda Genova e curata da Morena Mazzari. La manifestazione coinvolge diverse location della zona, offrendo spazi dedicati alla moda e al design.
Sarà la sfilata “Time and Tide”, promossa da Cna Federmoda Genova e curata da Morena Mazzari, ad aprire ufficialmente il Tigullio Design District, la cui quinta edizione si svolgerà dal 20 al 26 aprile nel Golfo del Tigullio. Un evento internazionale diffuso, organizzato dall'associazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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