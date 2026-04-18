Li Jun Li si è unita al cast della terza stagione di The Last of Us, la serie HBO ambientata in un mondo post-apocalittico. La sua presenza è stata annunciata da Deadline e rappresenta uno dei nuovi ingressi principali per questa stagione. La serie continua così a espandere il suo universo narrativo introducendo nuovi personaggi e sviluppando la storia.

L’universo post-apocalittico di HBO continua a espandersi con nuovi, fondamentali ingressi. Come confermato da Deadline, Li Jun Li è ufficialmente entrata a far parte del cast della terza stagione di The Last of Us. L’attrice, reduce dal grande successo nel film premio Oscar Sinners di Ryan Coogler, interpreterà Mirium, un membro dei Serafiti e madre dei fratelli Yara (Michelle Mao) e Lev (Kyriana Kratter). La terza stagione della serie si preannuncia come un capitolo cruciale: dopo una seconda stagione focalizzata sulle conseguenze delle scelte di Joel ed Ellie, i nuovi episodi adatteranno la seconda metà del videogioco The Last of Us Part II.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Last of Us: Li Jun Li si unisce alla Stagione 3 nel ruolo chiave di Mirium

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