A Uomini e Donne, Tina e Gianni avevano cercato di screditarli, ma Guido e Federica hanno dimostrato di aver vinto la loro battaglia. Dopo essere stati eliminati come impostori, i due si preparano a convolare a nozze, con un anello di rubino e un matrimonio imminente. La coppia si presenta pubblicamente più forte, lasciando alle spalle le tensioni e le critiche ricevute.

A Uomini e Donne li hanno cacciati come impostori, ma Guido e Federica hanno l'ultimo riso: anello di rubino, matrimonio in arrivo e una vendetta silenziosa che brucia. Guido e Federica si sposano — e Tina e Gianni non possono dire più nulla. Ricordate quella coppia che gli opinionisti di Uomini e Donne volevano cacciare dallo studio? Beh, adesso stanno per convolare a nozze. E il rubino rosso sulla mano di Federica vale più di mille parole. Ecco i fatti. Guido Ricci e Federica Clazzer, ex cavaliere e dama del Trono Over, hanno ufficializzato il fidanzamento. Il giorno di San Valentino, Guido ha fatto la sorpresa: un anello con rubino rosso, romantico, simbolico, impossibile da ignorare. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Uomini e Donne, Tina e Gianni li volevano distruggere: ora si sposano e li umiliano davanti a tutti

Uomini e Donne anticipazioni: Mario Lenti e Cinzia Paolini chiudono, Tina li attaccaRegistrazione infuocata: Mario e Cinzia interrompono la frequentazione ma lo scontro con Tina non si placa.

Befana al vetriolo per Gianni e Tina di Uomini e Donne: lo scambio di messaggi che fa ridere tuttiIl giorno della Befana ha regalato ai fan di Uomini e Donne un siparietto al carbone tra Gianni Sperti e Tina Cipollari, protagonisti di uno scambio...

Uomini e donne: Tina Cipollari e Gianni Sperti e tante sorprese

Contenuti e approfondimenti su Uomini e Donne Tina e Gianni li....

Temi più discussi: Tina: Scusa, che lavoro fai? - Uomini e donne Clip | Witty TV; La merenda di Tina - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia lo studio, Tina attacca Cinzia; Uomini e Donne, anticipazioni 23-27 febbraio: lite tra Gemma e Tina, caos per Ida e colpo di scena sul trono.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma prende l'ennesimo palo, Mario rimane a tutti i costiNella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 5 marzo 2026 su Canale 5, Gemma ci riprova mentre Mario Lenti non vuole uscire con Cinzia. comingsoon.it

Uomini e donne, prossime puntate: Cinzia fa arrabbiare Maria, Tina la vuole fuoriNelle prossime puntate Cinzia farà arrabbiare Maria De Filippi smentendo la redazione e Tina continuerà a chiedere la sua cacciata ... it.blastingnews.com

Lui non sa cos’è la guerra. Ma sa cos’è la paura. Questo cane non sa cosa significhino parole come guerra, conflitto o bombardamento. Non capisce le decisioni degli uomini, non conosce le ragioni dei combattimenti. Ma sente tutto. Sente il rumore delle espl - facebook.com facebook

C'è un divario tra le pensioni degli uomini e quelle delle donne in tutta l'Ue, sia per quanto riguarda gli importi medi che quelli mediani #EuropeInMotion x.com