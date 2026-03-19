Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali, i completi in raso di seta indossati da Giorgio Armani sono stati protagonisti. Ora, questi stessi capi sono disponibili per l'acquisto, offrendo un pezzo di quell'evento agli appassionati di moda. La collezione si distingue per la scelta dei materiali e la raffinatezza del design, che riflette il carattere elegante della manifestazione.

Come dimenticare, infatti, le sessanta modelle che sfilano all'unisono sotto i riflettori di San Siro, divise in tre file identiche, con indosso i completi color block in raso di pura seta pronti a ricreare i colori della bandiera italiana. Ebbene, adesso, quegli eleganti tre pezzi - giacca in versione monopetto o doppiopetto, pantaloni fluidi e camicia a collo alto in tinta - sono acquistabili. Caratterizzati da un design sofisticato ed essenziale, i completi sono già disponibili, oltre che su armani.com, nei punti vendita Giorgio Armani di Milano, Roma, New York e in altre selezionate boutique nel mondo. Grazie al servizio Made-to-Order i look possono essere realizzati anche su richiesta nelle tre opzioni di colore presentate durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgio Armani, li abbiamo ammirati alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali, e ora li possiamo comprare

Articoli correlati

Andrea Bocelli si esibirà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026Il tenore Andrea Bocelli sarà tra gli artisti che si esibiranno in occasione della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici invernali di...

LIVE SF – Finisce qui la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026Dopo una serata emozionante come questa non ci resta che ringraziarvi per aver seguito con noi questa cerimonia d’apertura dei Giochi Invernali di...

Tutti gli aggiornamenti su Giorgio Armani

Temi più discussi: Giorgio Armani compra La Capannina di Forte dei Marmi. Lo stilista: Un gesto affettivo e un ritorno alle origini; Gwyneth Paltrow agli Oscar 2026 con l'abito avorio cut-out Giorgio Armani Privé, il look minimal chic audace; Vince cresce in Europa e resiste alle difficoltà dei grandi magazzini statunitensi; Alexia: Mi sentivo giudicata da chi mi stava vicino, vivevo una relazione tossica. Ecco come il nipote di Giorgio Armani è diventato mio marito.

Giorgio Armani, li abbiamo ammirati alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali, e ora li possiamo comprareI completi in raso di pura seta, protagonisti della sfilata tricolore della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, sono ora disponibili per l'acquisto ... vanityfair.it

Gwyneth Paltrow agli Oscar 2026 con l'abito avorio cut-out Giorgio Armani Privé, il look minimal chic audaceGwyneth Paltrow per gli Oscar 2026 ha scelto un abito dall'eleganza essenziale che svelava inaspettatamente un dettaglio molto sensuale e moderno ... vogue.it

Dove viveva Giorgio Armani Tutte le residenze del Re della moda italiana raccontate da lui stesso https://ad-italia.visitlink.me/JTpLsp - facebook.com facebook