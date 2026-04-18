Oggi pomeriggio si gioca lo scontro decisivo nella Terza Categoria tra le due squadre che occupano la prima posizione, con un margine di punti molto ridotto. La partita rappresenta l’ultima occasione per determinare quale delle due formazioni salirà in testa alla classifica. I tifosi sono in attesa di scoprire quale squadra riuscirà a prevalere e conquistare il primato.

La corsa al primato nella Terza Categoria si decide oggi pomeriggio con un distacco minimo tra le due squadre in vetta. La Caterinese, attualmente prima in classifica con 40 punti, sfida il Sutera in trasferta alle ore 16, cercando di blindare il vantaggio ottenuto dopo il successo ottenuto a Serradifalco che ha permesso il sorpasso sui diretti rivali. Equilibrio totale e la sfida del Delia per il recupero. Il Delia segue a un solo punto di distanza con 39 talloni accumulati durante la stagione. Per tentare di tornare in testa alla graduatoria, i padroni di casa dovranno superare l’ostacolo del Real Suttano, impegnato nello stesso orario della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terza Categoria: Caterinese e Delia si sfidano per il primato

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