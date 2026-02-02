Delia e Caterinese si affrontano ancora al vertice della Terza categoria con prestazioni da incorniciare

Questa domenica, Delia e Caterinese si sono sfidate di nuovo in un match che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi. Entrambe le squadre hanno dato il massimo, scambiandosi occasioni e gol, e alla fine del derby il risultato è rimasto in equilibrio. La partita ha mostrato ancora una volta quanto siano combattute le prime posizioni in classifica, con entrambe le squadre che si avvicinano alla vetta.

Nel campionato di Terza Categoria si consuma uno dei duelli più intensi della stagione: Delia e Caterinese si affrontano ancora al vertice della classifica, entrambe con il segno della vittoria sulle maglie dopo la giornata appena conclusa. Il Delia, capolista, ha superato con fatica il Bompensiere Family grazie a due reti decisive, una di Borzellino e l'altra di Genova, dopo un match ricco di tensione e rimonte. Il gol del momentaneo pareggio dei bompensierini, siglato da Arnone, non è bastato a fermare la corsa dei biancocelesti, che hanno dimostrato una solidità difensiva e una lucidità in attacco che li confermano tra le favorite per la promozione.

