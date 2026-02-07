Terza Categoria Nissano | Delia e Caterinese a confronto Montedoro e Riesina le sfide chiave per il primato

La corsa in testa nel campionato di Terza Categoria tra Delia e Caterinese si fa sempre più serrata. La lotta per il primo posto coinvolge anche Montedoro e Riesina, che si preparano a sfide decisive. I tifosi sono in fermento, aspettando i prossimi match per scoprire chi riuscirà a mettere la testa avanti.

Il campionato di Terza Categoria nel Nissano è giunto a un punto cruciale, con Delia e Caterinese che continuano a contendersi il primato in una lotta avvincente che sta infiammando gli animi dei tifosi locali. La dodicesima giornata, in programma per domenica 8 febbraio, vedrà entrambe le squadre impegnate in trasferta, in un banco di prova significativo per le loro ambizioni stagionali. La competizione, come evidenziato da recenti analisi, si preannuncia particolarmente combattuta, con diverse formazioni in grado di impensabili sorprese. La capolista Delia si troverà di fronte al Montedoro, attualmente fanalino di coda del torneo.

