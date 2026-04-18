Nelle prime ore di sabato 18 aprile 2026, sull’autostrada A21 vicino a Villanova d’Asti si sono verificati due incidenti che hanno causato la morte di due persone in un arco di due ore. Le autorità sono intervenute sul luogo per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze, mentre le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche degli incidenti.

Un tragico bilancio di due vittime ha colpito il tratto dell’autostrada A21 nei pressi di Villanova d’Asti durante le prime ore di questo sabato 18 aprile 2026. In un intervallo temporale di soli cento venti minuti, la carreggiata è stata teatro di due incidenti separati che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e della polizia stradale, lasciando una scia di dolore nel territorio astigiano. Il primo dramma si è consumato intorno alle 2:00 del mattino, quando un mezzo pesante in transito ha travolto un uomo di 46 anni residente ad Asti che si trovava a piedi lungo la corsia di scorrimento veloce. L’autista del tir, dopo l’impatto violento, ha immediatamente arrestato il veicolo per prestare assistenza e allertare le autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore sull’A21: due morti in due ore tra investimenti e drammi

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