Terrore sul Piccolo Vernel | parapendista salvata a 2900 metri

Una giovane donna di 25 anni, proveniente dalla regione Trentino, ha avuto un incidente mentre praticava il parapendio sul Piccolo Vernel, a circa 2900 metri di quota sulla parete sud. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 aprile e ha richiesto l’intervento dei soccorsi per la sua salvezza, poiché si trovava sospesa in aria a quella altezza.

Una venticinquenne trentina ha rischiato la vita nel pomeriggio di questo sabato 18 aprile, finendo sospesa a quasi tremila metri di quota sulla parete sud del Piccolo Vernel. La pilota di parapendio, rimasta intrappolata tra le rocce del gruppo della Marmolada, è stata salvata grazie all’attivazione del paracadute d’emergenza e a un intervento chirurgico del Soccorso Alpino. L’episodio è scaturito durante una traversata che aveva origine dall’Alpe Cermis. La giovane, che volava insieme a un compagno, mirava a raggiungere la zona della Marmolada per tentare un atterraggio in quota, il cosiddetto top landing. Durante l’escursione aerea, però, si è verificata una perdita di quota imprevista che ha compromesso la possibilità di proseguire il volo in sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore sul Piccolo Vernel: parapendista salvata a 2900 metri Notizie correlate Scivola sul ghiaccio per venti metri: escursionista salvata con l'elicottero sul Monte NudaBrutta disavventura ad alta quota, fortunatamente senza conseguenze troppo gravi, per un'escursionista toscana di 51 anni. Parapendista bloccata a 2.900 metri: si salva con il paracadute d’emergenzaUna manovra disperata per salvarsi e poi l’attesa, appesa alla roccia a quasi tremila metri.