Terrore ad Ardenza | attacco con le forbici lascia due feriti

Nella zona di Ardenza, tra venerdì e sabato, due uomini sono stati feriti durante un episodio di violenza avvenuto nelle vicinanze di un locale di via Mondolfi. L'aggressione, avvenuta con un paio di forbici, ha causato danni fisici ai due coinvolti. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire i dettagli e identificare eventuali responsabili. La zona è stata successivamente messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine.

L'oscurità di via Mondolfi è stata squarciata dalla violenza improvvisa di un attacco armato avvenuto tra venerdì e sabato, lasciando due uomini feriti fuori da un locale di Ardenza. Un uomo di circa 50 anni, di nazionalità cinese, e un ventunenne italiano sono stati colpiti da un aggressore che ha utilizzato delle forbici prima di fuggire con un furgoncino. La dinamica dell'aggressione in via Mondolfi Il brutale episodio si è consumato all'esterno di un esercizio commerciale, dove la tranquilli .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore ad Ardenza: attacco con le forbici lascia due feriti Notizie correlate Leggi anche: Ardenza, aggrediti a colpi di forbici fuori da un locale: due feriti Terrore a Grand Central: attacco con machete, 3 anziani feritiUn violento attacco con un’arma da taglio ha scosso la banchina della stazione Grand Central a Manhattan, lasciando almeno tre persone anziane in...