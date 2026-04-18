Ardenza aggrediti a colpi di forbici fuori da un locale | due feriti

Nella notte tra venerdì e sabato, in via Mondolfi ad Ardenza, due persone sono state ferite durante un'aggressione con forbici. Un uomo di circa 50 anni, di nazionalità cinese, e un giovane di 21 anni italiano sono stati soccorsi dai volontari della Svs mentre si trovavano fuori da un locale. Le condizioni dei feriti non sono state rese note. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Paura nella notte tra venerdì e sabato all'altezza di via Mondolfi. Secondo quanto emerso infatti un uomo di circa 50 anni, di nazionalità cinese, e un 21enne italiano sono stati soccorsi dai volontari della Svs di Ardenza mentre si trovavano all'esterno di un locale. Stando a quanto riportato.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Pomigliano d’Arco, sventato furto d’auto: due agenti della Polizia locale aggrediti e feritiPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 6 Febbraio 2026 – Sventato l’ennesimo tentativo di furto d’auto a Pomigliano d’Arco grazie al tempestivo intervento della... Feriti con arma da taglio fuori al locale: due giovani in ospedaleUna serata di divertimento si trasforma in un episodio di estrema violenza a Sarno.