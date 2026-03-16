Aggredisce una donna e le porta via la borsa | rintracciato dalla polizia

Nella notte tra sabato e domenica, una donna è stata aggredita nel centro di Napoli e le è stata rubata la borsa. La polizia è intervenuta prontamente e ha rintracciato un uomo di 35 anni di Macerata Campania, che è stato successivamente arrestato con l’accusa di rapina. L’operazione si è conclusa poco dopo l’intervento sul luogo.

Il 35enne è stato descritto dalla vittima come l'autore della rapina: è stato bloccato a poca distanza. La borsa è stata recuperata dopo che il malvivente l'aveva gettata in strada Un 35enne di Macerata Campania è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina al termine di un intervento avvenuto nella notte tra sabato e ieri (domenica 15 marzo) nel centro di Napoli. L’episodio si è verificato in Via Bologna, dove una donna, visibilmente scossa, ha avvicinato una pattuglia raccontando di essere stata appena aggredita e rapinata della propria borsa da un uomo che conosceva. La vittima ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata del presunto responsabile, permettendo alle pattuglie di avviare immediatamente le ricerche nella zona. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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