Terremoto oggi nelle Marche scossa di magnitudo 3 nel Maceratese

Oggi nelle Marche si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3 nel Maceratese. L’evento sismico si è verificato nella zona di Sant’Angelo in Pontano, senza segnalazioni di danni o feriti finora. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e invita i residenti a mantenere la calma e rispettare le indicazioni di sicurezza. La scossa è stata avvertita in diverse località della provincia.

Sant'Angelo in Pontano (Macerata), 18 aprile 2026 – Tremano le Marche, una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi 18 aprile 2026 poco prima delle 15 (esattamente alle 14:53) con epicentro a circa 3 chilometri da Sant'Angelo in Pontano, nel Maceratese, e una profondità di 21 chilometri. Sempre nella stessa zona erano state registrate scosse a marzo e a gennaio. Il sisma è stato rilevato dalla Sala Sismica dell’Ingv(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), che monitora in tempo reale l’attività sismica in Italia. https:www.ilrestodelcarlino.itvideocosa-fare-in-caso-di-terremoto-ilfy4rhv Lo sciame sismico di marzo. Un mese fa, tra il 14 e il 15 marzo, sempre Sant’Angelo in Pontano è stata l’epicentro di un lieve sciame sismico: dieci scosse di magnitudo tra 2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 3 nel Maceratese Terremoto Marche #terremoto #marche #macerata Notizie correlate Leggi anche: Terremoto nelle Marche oggi: scossa di magnitudo 2.6 nel Pesarese. I comuni vicini all’epicentro Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a LoretoAvvertita dalla popolazione, è stata segnalata a una profondità di 10 chilometri ed è la seconda rilevata nelle ultime 24 ore nel territorio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4 vicino Pozzuoli avvertita anche a Napoli; Le Marche e la ricostruzione post terremoto: una lentezza inaccettabile; Castelsantangelo sul Nera: dopo il terremoto del 2016; Stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto del 2016: Cdp sospende i pagamenti, la Ragioneria chiarisce. Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 3 nel MacerateseIl sisma è stato registrato dall’Ingv alle 14.53 con epicentro a Sant'Angelo in Pontano. Nella stesa zona erano state registrate scosse a marzo e gennaio ... ilrestodelcarlino.it Terremoto oggi a Macerata, scossa magnitudo 3 con epicentro a Sant’Angelo in PontanoTerremoto di magnitudo 3,0 oggi a Sant’Angelo in Pontano (Macerata). La scossa registrata dall’Ingv avvertita dalla popolazione. fanpage.it 50° DEL TERREMOTO: PRENOTAZIONI PER LA MESSA CON IL CARDINALE ZUPPI. "RAGIONI DI SICUREZZA" https://www.friulioggi.it/gemona-del-friuli/messa-terremoto-gemona-cardinal-zuppi-prenotazioni-17-aprile-2026 #friuli #friulioggi facebook Terremoto in provincia Udine oggi, scossa di magnitudo 3.1 tra Verzegnis e Villa Santina x.com