Terremoto nelle Marche scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a Loreto

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verificata a Loreto, nelle Marche, causando timori tra i residenti. L’evento sismico, che ha avuto come epicentro proprio nel centro storico della cittadina, si è verificato questa mattina alle prime ore e ha fatto tremare alcuni edifici antichi. Molti cittadini hanno sentito il movimento e sono usciti di casa per verificare eventuali danni.

Avvertita dalla popolazione, è stata segnalata a una profondità di 10 chilometri ed è la seconda rilevata nelle ultime 24 ore nel territorio regionale dopo quella nel comune di Monte Cavallo nella giornata di ieri LORETO - Rilevata dai sismografi e avvertita dalla popolazione una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel comune di Loreto, nella zona di Scossicci. Il movimento tellurico è avvenuto a 10 chilometri di profondità, e segue quello riscontrato 24 ore fa nella nostra regione nel territorio comunale di Monte Cavallo, in provincia di Macerata, di magnitudo 2,2. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.🔗 Leggi su Anconatoday.it Terremoto nelle Marche, scossa magnitudo 3.8 in provincia di MacerataUna scossa di terremoto di magnitudo 3,8 è stata registrata alle 3:31 nelle Marche, con epicentro a Sant'Angelo in Pontano, provincia di Macerata. Terremoto a Messina: scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello RosmarinoNella regione siciliana si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a Militello Rosmarino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.6 nel Pistoiese; Terremoto Giappone, scossa di magnitudo stimata 5.0 a Gosen, tutti i dettagli; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Quattro scosse di terremoto nel pomeriggio in mare a 90 km da Palermo. Terremoto, scossa a Loreto di magnitudo 2.6: apprensione e tam-tam sui social in due provincePaura terremoto e apprensione nelle Marche per una scossa percepita da molti, tra le province di Ancona e Macerata, alle 19.16 di oggi 17 febbraio 2026. La scossa, di magnitudo ... corriereadriatico.it Scossa di terremoto avvertita nelle Marche, oggi 17 FebbraioUna scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle ore 19:20 nelle Marche, con diverse segnalazioni provenienti in particolare dalla zona sud di Ancona. Molti cittadini hanno riferito di aver perc ... inmeteo.net Camerino, dopo il terremoto la comunità rinasce con l’arte: un museo per le opere salvate. Il centro di Camerino nelle Marche ritorna a respirare dopo l'ottobre del 2016 con la riapertura del Museo diocesano «Giacomo Boccanera». Capolavori che attraversan facebook