Terremoto nelle Marche scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a Loreto

Da anconatoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verificata a Loreto, nelle Marche, causando timori tra i residenti. L’evento sismico, che ha avuto come epicentro proprio nel centro storico della cittadina, si è verificato questa mattina alle prime ore e ha fatto tremare alcuni edifici antichi. Molti cittadini hanno sentito il movimento e sono usciti di casa per verificare eventuali danni.

Avvertita dalla popolazione, è stata segnalata a una profondità di 10 chilometri ed è la seconda rilevata nelle ultime 24 ore nel territorio regionale dopo quella nel comune di Monte Cavallo nella giornata di ieri LORETO - Rilevata dai sismografi e avvertita dalla popolazione una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel comune di Loreto, nella zona di Scossicci. Il movimento tellurico è avvenuto a 10 chilometri di profondità, e segue quello riscontrato 24 ore fa nella nostra regione nel territorio comunale di Monte Cavallo, in provincia di Macerata, di magnitudo 2,2. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

