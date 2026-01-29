Terremoto a Palermo nuova scossa di magnitudo 3,7 a Blufi Sisma nella notte anche vicino Amatrice
Una nuova scossa di terremoto si è fatta sentire nella notte a Palermo e nei dintorni. La magnitudo è stata di 3,7 ed è stata registrata a Blufi, in provincia di Palermo. La terra è tornata a tremare anche vicino Amatrice, in Lazio, mantenendo alta l’attenzione tra i residenti. Nessuna notizia di danni gravi finora, ma la paura resta alta tra chi ha già vissuto le scosse degli ultimi giorni.
Continua a tremare la terra in Sicilia, con nuove scosse di terremoto che hanno svegliato la popolazione nella notte. Terremoto anche al confine tra Abruzzo e Lazio: scossa di magnitudo 2,9 registrata nell'Aquilano.🔗 Leggi su Fanpage.it
