Terremoto a Palermo nuova scossa di magnitudo 3,7 a Blufi Sisma nella notte anche vicino Amatrice

Una nuova scossa di terremoto si è fatta sentire nella notte a Palermo e nei dintorni. La magnitudo è stata di 3,7 ed è stata registrata a Blufi, in provincia di Palermo. La terra è tornata a tremare anche vicino Amatrice, in Lazio, mantenendo alta l’attenzione tra i residenti. Nessuna notizia di danni gravi finora, ma la paura resta alta tra chi ha già vissuto le scosse degli ultimi giorni.

