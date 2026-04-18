Nel primo pomeriggio di sabato 18 aprile 2026, un movimento di rocce si è verificato sul monte Titlis, portando a un rapido scivolamento di detriti lungo i fianchi della montagna. La frana è passata a pochi metri dai sostegni della cabinovia che collega la zona superiore con quella inferiore del comprensorio. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati danni alla struttura della cabinovia.

Un massiccio movimento di detriti si è scagliato lungo i fianchi del monte Titlis, passando a brevissima distanza dai sostegni della cabinovia, nel primo pomeriggio di questo sabato 18 aprile 2026. L’evento, avvenuto poco dopo le 14:00 in un’area situata a circa 150 metri dalla stazione intermedia, sotto il lago di Trübsee, è stato catturato dalle lenti di un passeggero che si trovava proprio all’interno dell’impianto di risalita. Il video registrato dal ragazzo mostra con estrema chiarezza la violenza del fenomeno naturale: un enorme blocco di roccia ha rotolato lungo il pendio, sfiorando i piloni che reggono la struttura. Il testimino oculare, visibilmente scosso dall’accaduto, ha riferito di aver provato un forte spavento e di aver avuto numerosi pensieri negativi mentre assisteva alla scena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto di rocce sul Titlis: la cabinovia sfiorata dalla frana

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