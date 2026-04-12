Panariello sul palco delle ’Rocce’

Il Teatro delle Rocce annuncia l’aggiunta di uno spettacolo di Giorgio Panariello alla programmazione dell’estate 2026. La performance dell’attore e comico si terrà nel corso della stagione, integrando un calendario già ricco di eventi e manifestazioni. La data specifica dell’appuntamento sarà comunicata prossimamente, e il pubblico potrà acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali del teatro.

Si aggiunge l’acclamatissimo show di Giorgio Panariello (nella foto) al già ricco calendario del Teatro delle Rocce per l’ estate 2026. L’artista salirà il 16 agosto sul palco del festival, organizzato da ’Leg - Live Emotion Group’ in collaborazione con il Comune di Gavorrano. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone e Ticketmaster. Dopo aver debuttato nel 2025 e aver riscosso grande entusiasmo da parte del pubblico, ’ E se domani. ’, lo spettacolo di Giorgio Panariello, è proseguito con successo anche nel 2026, per un totale di oltre 70 date nei teatri italiani. A grande richiesta, si aggiungono ora nuovi appuntamenti per l’estate....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Panariello sul palco delle ’Rocce’ Olly e il mistero delle bruciature sul corpo: la verità arriva sul palco di Jesolo diventando viraleIl cantautore Olly ha sorpreso il pubblico durante uno dei suoi concerti raccontando dal palco un piccolo incidente personale che aveva incuriosito... Leggi anche: Locus Festival 2026: sul palco dell'Arena Bianca del Foro Boario sul palco John Legend