Maltempo | frana e alberi in strada tragedia sfiorata nel Vibonese
Una frana e alberi caduti sulla strada hanno causato un grave pericolo questa mattina a Piani di Arena, nel Vibonese. La causa è il maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore, indebolendo le pendici e causando il crollo di alberi. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma la strada è rimasta bloccata e si sono registrati disagi alla circolazione. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, mentre si attendono ulteriori precipitazioni. La fragilità del territorio si fa sempre più evidente in queste condizioni.
Vibonese a rischio: frana sfiorata a Piani di Arena, allerta maltempo e fragilità del territorio. Un albero crollato sulla strada comunale ha sfiorato la tragedia questa mattina a Piani di Arena, nel Vibonese. L’evento, causato dalle forti piogge che da giorni colpiscono la Calabria, ha messo in luce la vulnerabilità del territorio e la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza. La prontezza della consigliera comunale Rosa Martino e l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) hanno evitato il peggio, scongiurando possibili incidenti. Allerta maltempo e il crollo a Piani di Arena.🔗 Leggi su Ameve.eu
