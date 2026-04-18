Terremoto di magnitudo 3 nel Maceratese epicentro a Sant’Angelo in Pontano

Oggi nel Maceratese si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 alle ore 14:53. L’evento sismico, registrato dalla Sala Sismica dell’Ingv-Roma, ha avuto come epicentro un’area a circa tre chilometri da Sant’Angelo in Pontano, a una profondità di 21 chilometri. Finora non sono stati segnalati danni a persone o strutture. La zona è stata comunque interessata da diverse altre scosse negli ultimi giorni.