Terremoto di magnitudo 3 nel Maceratese epicentro a Sant’Angelo in Pontano
Oggi nel Maceratese si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 alle ore 14:53. L’evento sismico, registrato dalla Sala Sismica dell’Ingv-Roma, ha avuto come epicentro un’area a circa tre chilometri da Sant’Angelo in Pontano, a una profondità di 21 chilometri. Finora non sono stati segnalati danni a persone o strutture. La zona è stata comunque interessata da diverse altre scosse negli ultimi giorni.
(Adnkronos) – Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel Maceratese oggi, sabato 18 aprile. L'evento, localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma, si è verificato alle 14:53 con epicentro a circa 3 chilometri da Sant'Angelo in Pontano e a una profondità di 21 chilometri. La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione, anche nel Fermano. —[email protected]. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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