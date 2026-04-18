Terni ricorda Alberto Provantini con l' intitolazione del lungolago di Piediluco | Figura istituzionale e politica di grande impatto e valore

A Terni, un tratto del lungolago di Piediluco sarà intitolato a Alberto Provantini, figura pubblica umbra scomparsa nel 2014. La decisione è stata presa per ricordare la sua attività politica e istituzionale. La cerimonia di intitolazione si è svolta in presenza di rappresentanti locali e familiari. La strada porterà il nome di Provantini nel rispetto della sua memoria e del suo ruolo nella comunità.

Un tratto del lungolago di Piediluco porterà il nome di Alberto Provantini, protagonista della vita pubblica umbra e scomparso nel 2014. La decisione è stata approvata dal Comune di Terni, su proposta iniziale del consigliere Francesco Filipponi. L’iter ha visto il parere positivo dell’organo di.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Piediluco, tratto del lungolago alla memoria di Walter Mazzilli: “Attenzione alla storia e alla cultura del territorio”Ventisette voti favorevoli e due astenuti per onorare la memoria di Walter Mazzilli. Gallico ricorda gli storici artigiani fratelli Santoro con l'intitolazione di un vicoloFanno parte della memoria di Gallico gli artigiani fratelli Santoro, a cui è stato intitolato un vicolo della frazione nord reggina.