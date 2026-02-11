Piediluco tratto del lungolago alla memoria di Walter Mazzilli | Attenzione alla storia e alla cultura del territorio

Il Consiglio comunale di Terni ha deciso di dedicare un tratto del lungolago di Piediluco a Walter Mazzilli. Con 27 voti a favore e due astensioni, i membri dell’aula hanno approvato l’atto di indirizzo proposto dal Partito Democratico. La cerimonia si svolgerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ricordare la figura di Mazzilli e il suo legame con il territorio. La decisione ha coinvolto tutta la città, che ora si prepara a rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno importante nella comunità

Ventisette voti favorevoli e due astenuti per onorare la memoria di Walter Mazzilli. Il Consiglio comunale di Terni - ad inizio settimana - ha acceso il semaforo verde sull’atto di indirizzo presentato dagli esponenti del Partito Democratico. Il documento, presentato dal primo firmatario Emidio.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Terni, la mostra ‘Il giardino dell’Eden’: “Alla riscoperta della memoria del territorio” I PROTAGONISTI

A Terni prende il via la mostra ‘Il giardino dell’Eden – Visioni del sublime nella bassa Umbria’, un’interessante esposizione artistico-letteraria che invita a riscoprire la memoria e le suggestioni del territorio locale, attraverso opere e testi che celebrano la bellezza e la storia della zona.

