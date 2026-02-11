Piediluco tratto del lungolago alla memoria di Walter Mazzilli | Attenzione alla storia e alla cultura del territorio

Il Consiglio comunale di Terni ha deciso di dedicare un tratto del lungolago di Piediluco a Walter Mazzilli. Con 27 voti a favore e due astensioni, i membri dell’aula hanno approvato l’atto di indirizzo proposto dal Partito Democratico. La cerimonia si svolgerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ricordare la figura di Mazzilli e il suo legame con il territorio. La decisione ha coinvolto tutta la città, che ora si prepara a rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno importante nella comunità

Ventisette voti favorevoli e due astenuti per onorare la memoria di Walter Mazzilli. Il Consiglio comunale di Terni - ad inizio settimana - ha acceso il semaforo verde sull’atto di indirizzo presentato dagli esponenti del Partito Democratico. Il documento, presentato dal primo firmatario Emidio.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Walter Mazzilli Colleferro. Fondazione AmpioRaggio. Tre giorni di eventi dedicati all’innovazione, alla cultura e allo sviluppo del territorio Terni, la mostra ‘Il giardino dell’Eden’: “Alla riscoperta della memoria del territorio” I PROTAGONISTI A Terni prende il via la mostra ‘Il giardino dell’Eden – Visioni del sublime nella bassa Umbria’, un’interessante esposizione artistico-letteraria che invita a riscoprire la memoria e le suggestioni del territorio locale, attraverso opere e testi che celebrano la bellezza e la storia della zona. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Walter Mazzilli Lungolago, riaperto un tratto breve per i primi riscontriNei giorni scorsi sono terminati i lavori per la riqualificazione del primo tratto del lungolago di Lecco, che è stato così riaperto. È il tratto centrale, quello più conosciuto, frequentato e ... ilgiorno.it A Lecco riapre un tratto di lungolagoRiapre in anticipo un tratto di nuovo lungolago di Lecco. Ma solo per i pedoni, non per i ciclisti. Nonostante i lavori ancora in corso, l’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi ha deciso di aprire ... ilgiorno.it Un grande ringraziamento ai miei nuovi follower! Sono felice di avervi tra noi! Walter Galbiati, Rossana Penati, Franco Berto, Silvana Seferi Zotkaj, Valeriano Terraneo, Dado Monza, Cosimo Orefice, Claudio Martullo, Michelina Mazzilli - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.