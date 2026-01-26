Lusso mondanità spirito sportivo Per due settimane Cortina è una delle sedi delle Olimpiadi invernali 2026 Ecco gli indirizzi da insider per scoprire i piccoli e grandi piaceri offerti dalla Regina delle Dolomiti

Cortina è tra le sedi delle Olimpiadi invernali 2026, offrendo un mix di lusso, sport e mondanità. Per due settimane, questa località si trasforma in un palcoscenico internazionale, mantenendo intatto il suo fascino autentico. In questa guida, scoprirai gli indirizzi più esclusivi e i piaceri nascosti della Regina delle Dolomiti, tra eleganza e tradizione, per vivere appieno l’atmosfera unica di questa destinazione.

I mmaginate via Montenapoleone circondata dalle montagne più belle del mondo. Benvenuti a Cortina, la “Regina delle Dolomiti”. Una padrona di casa ultra chic, che ospita una parte delle Olimpiadi invernali 2026 sfoggiando i suoi “gioielli” ben lucidati: flagship store di importanti case di moda e hotel a 5 stelle appena ristrutturati. Cortina punta sempre sul turismo di lusso, su un pubblico più glamour che sportivo. E su una clientela internazionale giovane, che ama ospitalità di charme, design, fine food, wellness e, soprattutto, la musica da ascoltare a palla sulle piste. Punto di ritrovo: il nuovo après-ski panoramico Super G – Faloria Mountain club a 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lusso, mondanità, spirito sportivo. Per due settimane Cortina è una delle sedi delle Olimpiadi invernali 2026. Ecco gli indirizzi da insider per scoprire i piccoli (e grandi) piaceri offerti dalla Regina delle Dolomiti Approfondimenti su lusso mondanità I migliori hotel di lusso a Cortina d'Ampezzo, ovvero dove soggiornare per godersi la regina delle Dolomiti da veri re Come Cortina è diventata la Regina delle Dolomiti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cortina d’Ampezzo: nel regno del lusso nasce un menù gourmet anche per cani Cortina d’Ampezzo, da sempre simbolo di lusso, mondanità e “dolce vita” tra le Dolomiti, si arricchisce di un nuovo ristorante destinato a far parlare di sé. Nel cuore della celebre l - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.