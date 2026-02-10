La presenza di un nome nel biglietto anonimo trovato sulla cappella di Chiara Poggi riaccende le indagini. La scritta, lasciata l’8 ottobre 2007, menziona “Marco” e ora si cerca di capire chi sia questa persona. La mamma di Chiara ha parlato con il suo avvocato, e le nuove verifiche puntano a fare luce su un possibile collegamento con il caso di oltre vent’anni fa.

L’intercettazione della mamma di Chiara Poggi con il legale. Un biglietto anonimo lasciato l’8 ottobre 2007 sulla cappella in cui è sepolta Chiara Poggi, emerso solo oggi, riporta un nome: “Marco”. Quel riferimento compare in un’intercettazione tra la madre della vittima, Rita Preda, e l’avvocato Gianluigi Tizzoni, che chiede se possa trattarsi di Marco Panzarasa, all’epoca migliore amico di Alberto Stasi. Nessuna accusa formale, ma un elemento che rientra nel filone delle nuove verifiche disposte nell’ambito dell’incidente probatorio, dove il Dna di Panzarasa è stato acquisito per escludere contaminazioni dovute ai contatti con il computer di Stasi utilizzato anche da Chiara. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Marco Panzarasa, il nome citato nel biglietto anonimo su Chiara Poggi e finito negli atti delle nuove verifiche

Approfondimenti su Chiara Poggi

Questa mattina a Garlasco si torna a parlare della vicenda di Chiara Poggi, in particolare del biglietto anonimo trovato nel 2007 al cimitero.

La scoperta del biglietto sulla cappella di Chiara Poggi ha riacceso le speranze di trovare il colpevole.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Chiara Poggi

Argomenti discussi: Garlasco, è stato Marco a uccidere Chiara. L'intercettazione choc della mamma Rita Preda; Garlasco, il foglietto sulla cappellina del cimitero: Chi ha ucciso Chiara? (e indicava anche un nome); Don Jordan Coraglia, l'ex parroco di Castelcovati condannato a 2 anni: trovato in possesso di 1.500 file pedopornografici; Delitto di Garlasco: a uccidere Chiara è stato Marco…. Rita Preda, intercettata, racconta di un biglietto al cimitero. Ma è altro a far pensare….

Omicidio Garlasco, e ora chi diavolo è Marco Panzarasa? Tutto sull'amico di Stasi citato nelle intercettazioniDurante la conversazione telefonica, Tizzoni chiese se si riferisse a Marco Panzarasa. Rita, visibilmente scossa, rispose: Non so, non dice il cognome, ma ora tremo. Questo scambio ha evidenziato un ... notizie.it

Garlasco, chi è Marco Panzarasa: l'amico di Stasi che spunta nelle intercettazioni (dopo il ritrovamento del biglietto anonimo)Un biglietto anonimo trovato l'8 ottobre del 2007 sulla cappella in cui è sepolta Chiara Poggi (e di cui si è venuti a conoscenza solo oggi) riaccende i riflettori su un ... ilmessaggero.it

Il biglietto ritrovato con il suo nome, ma chi è Marco Panzarasa: nuova svolta sul delitto di Garlasco - facebook.com facebook