Terni lavori sulla A1 | chiusure notturne tra Orte e Orvieto per due giorni

Nella notte tra due giorni, l’autostrada A1 sarà interessata da chiusure temporanee tra Orte e Orvieto, in direzione Firenze. Questi interventi rientrano in un piano di lavori in corso nel tratto tra le due città, che coinvolge anche la provincia di Terni. Le chiusure notturne sono state programmate per permettere l’esecuzione degli interventi e si protrarranno per due notti consecutive.

Ancora lavori sull'autostrada A2 e nuove chiusure notturne in arrivo nel tratto compreso tra Orte e Orvieto, in direzione Firenze, comprendente il territorio della provincia di Terni. L’intervento è legato all’allestimento dell’area di cantiere per la riqualificazione delle barriere di sicurezza.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Chiusure notturne sulla A1 Milano-Napoli: lavori alla segnaletica per due caselli 'casertani'Dalle 21 di lunedì 16 alle 6 di martedì 17 marzo chiuderà Caianello; dalle 21 di mercoledì 18 alle 6 di giovedì 19 chiuderà Caserta Nord Sulla A1... A1, chiude il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Firenze per lavoriSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del ponte "sul fiume Tevere-località Santa Maria", dalle 22... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A1, chiude il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Firenze per lavori; Quattro camion e un’auto coinvolti in un incidente sull’A1; Traffico Lazio del 08-04-2026 ore 17 | 30. Lavori in A1: in Umbria chiude per una notte il tratto Orte-OrvietoL'intervento sulle barriere di sicurezza del ponte sul fiume Tevere-località Santa Maria, dalle 22 di sabato 11 alle 6 di domenica 12 aprile ... corrieredellumbria.it Via ai lavori sulla Terni-Sulmona: niente treni per un mese e bus sostitutiviDal 13 aprile al 10 maggio la circolazione ferroviaria sulla linea Terni–Rieti–L’Aquila–Sulmona sarà sospesa per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico programmati da Rete f ... umbria24.it DISCOTECA MIVIDA LOCALITA’: COLLELUNA, TERNI (TR) crediti fotografici: https://www.dustydancing.com link l loro album: https://www.dustydancing.com/discoteca-mivida-colleluna-terni-umbria-urbex/ facebook La BIC Rieti promuove il Basket in carrozzina a Terni x.com