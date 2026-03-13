Chiusure notturne sulla A1 Milano-Napoli | lavori alla segnaletica per due caselli ' casertani'

Sulla A1 Milano-Napoli sono in programma lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale che coinvolgeranno due caselli della provincia di Caserta, Caianello e Caserta Nord. Le operazioni si svolgeranno durante le ore notturne e comporteranno chiusure temporanee dei caselli interessati. Le modifiche alla viabilità sono state annunciate per permettere l’esecuzione degli interventi senza interferire con il traffico diurno.

Dalle 21 di lunedì 16 alle 6 di martedì 17 marzo chiuderà Caianello; dalle 21 di mercoledì 18 alle 6 di giovedì 19 chiuderà Caserta Nord Sulla A1 Milano-Napoli sono programmati lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale che interesseranno due importanti caselli della provincia di Caserta: Caianello e Caserta Nord. La stazione di Caianello sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma durante la notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo, con la possibilità di utilizzare come alternativa Capua per l’entrata e San Vittore per l’uscita. Qualche giorno dopo, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, toccherà al casello di Caserta Nord, chiuso in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, con Caserta Sud e Santa Maria Capua Vetere indicati come stazioni alternative. 🔗 Leggi su Casertanews.it

