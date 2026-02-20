Ginnastica la stagione entra nel vivo | tutte le gare su Volare Tv e Sportface

La stagione della Federazione Ginnastica d’Italia è appena iniziata e le competizioni sono già in corso. Gli appassionati possono seguire tutte le gare in diretta su Volare Tv e Sportface, che trasmettono gli eventi più importanti. Le gare si svolgono in diverse città italiane, attirando numerosi spettatori e appassionati. Le prime competizioni stanno già regalando emozioni e momenti di grande spettacolo. La stagione si preannuncia ricca di sorprese e atleti da seguire attentamente.