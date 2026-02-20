Ginnastica la stagione entra nel vivo | tutte le gare su Volare Tv e Sportface
La stagione della Federazione Ginnastica d’Italia è appena iniziata e le competizioni sono già in corso. Gli appassionati possono seguire tutte le gare in diretta su Volare Tv e Sportface, che trasmettono gli eventi più importanti. Le gare si svolgono in diverse città italiane, attirando numerosi spettatori e appassionati. Le prime competizioni stanno già regalando emozioni e momenti di grande spettacolo. La stagione si preannuncia ricca di sorprese e atleti da seguire attentamente.
La nuova stagione della Federazione Ginnastica d'Italia entra nel vivo. Non perdere nessun appuntamento grazie alle dirette video di Sportface. Anche nel 2026 e 2027 "Volare Tv", il canale ufficiale federale ospitato su tv.sportface.it, trasmetterà in diretta e gratuitamente (previa registrazione) i principali appuntamenti nazionali e internazionali. In programma i Top Events, la regular season e le Finals di Serie A1, gli Assoluti di Artistica maschile (GAM), femminile (GAF) e Ritmica (GR), le gare Gold di Aerobica, il Trofeo Città di Jesolo e il Grand Prix. Un'offerta ampia, pensata per avvicinare sempre più appassionati alla ginnastica italiana.
