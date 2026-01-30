Sasha Mukhina protagonista di One for All su Volare il canale di Sportface TV

Sasha Mukhina si racconta nell’ultimo episodio di One for All su Volare. La ginnasta russa ripercorre le sue tappe, dalla prima scintilla fino alla maturità sportiva. Un’intervista schietta, senza giri di parole, che mostra il lato più vero di una ginnasta che ha fatto parlare di sé.

Dalla scintilla iniziale alla maturità sportiva: Sasha Mukhina si racconta nell’ultimo episodio di One for All – Individual Project, la serie sulla ginnastica ritmica disponibile su Volare, il canale di Sportface TV. La scintilla, lo studio quotidiano, gli errori, le lezioni apprese e infine il successo. In una parola: vita da ginnasta.Sasha Mukhina è la protagonista dell’ultimo episodio di One for All – Individual Project, la rubrica dedicata alle atlete di punta della Nazionale FGI, in onda due volte a settimana su Volare, il canale di Sportface TV dedicato alla ginnastica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Sasha Mukhina

Ultime notizie su Sasha Mukhina

