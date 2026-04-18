Ternana vittoriosa contro il Bra battuto 1-2

La Ternana ha conquistato una vittoria importante battendo il Bra 2-1 in una partita giocata oggi. La squadra ha ripreso a vincere dopo un periodo difficile, segnato anche da un pericolo di cancellazione del club. La partita si è svolta a Terni e ha visto i rossoverdi prevalere sul avversario con due gol. È la prima vittoria dopo un susseguirsi di momenti complicati per la formazione.

Terni, 18 aprile 2026 – I rossoverdi tornano a vincere dopo i giorni forse più surreali nella centenaria storia del club e lo scampato rischio-cancellazione. Al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante il gol che consente di tornare al successo pieno (che mancava da 6 turni) arriva all’ultimo assalto, con un velenoso calcio piazzato di Leonardi da posizione decentrata. Nella fase finale del primo tempo la Ternana si era portata in vantaggio nella fase finale del primo tempo con Pettinari (assist di Pagliari innescato da una grande giocata di Aramu) e il Bra aveva pareggiato grazie a un malinteso Capuano-Morlupo, vedi autogol del capitano su retropassaggio ravvicinato al portiere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana vittoriosa contro il Bra battuto 1-2 Notizie correlate Ternana oggi in campo contro il Bra. Bandecchi e sponsor pagano la trasfertaLa squadra scende in campo questa sera a Sestri Levante contro il Bra, al termine di una delle settimane più travagliate nella centenaria storia... Leggi anche: Bra-Ternana, le formazioni ufficiali della gara Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Prima vittoria per la Ternana di Fazio: sconfitto il Bra per 2-1; Serie C | Juventus Next Gen-Ternana | La partita; La Juventus Next Gen ai playoff per salire in Serie B! Decisiva la vittoria sulla Ternana; Calcio serie C, il derby di domenica: Ternana al bivio, Perugia in cerca di salvezza. Ternana vittoriosa contro il Bra battuto 1-2Terni, 18 aprile 2026 – I rossoverdi tornano a vincere dopo i giorni forse più surreali nella centenaria storia del club e lo scampato rischio-cancellazione. Al Giuseppe Sivori di Sestri Levante il ... lanazione.it Ternana, cuore e orgoglio contro il Bra: i rossoverdi tornano alla vittoriadi Mattia Farinacci Contro il Bra la Ternana ritrova vittoria e sorriso dopo una delle settimane più difficili della propria storia. I rossoverdi giocano una partita di puro cuore, orgoglio e sacrific ... umbria24.it [#seriec]L'allenatore commenta con ironia il "caso Ternana", ma intanto cerca la vittoria casalinga contro il già retrocesso Pontedera, per sperare in una difficile salvezza diretta e mantenere alle spalle il Bra - facebook.com facebook NEXT GEN | VITTORIA DI CARATTERE AD ALESSANDRIA! I ragazzi di Mister Brambilla non si fermano e portano a casa tre punti d'oro superando la #Ternana per 2-1! Una prestazione solida e determinata, decisa dalle reti di #Puczka e #Guerra x.com