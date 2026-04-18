Bra-Ternana le formazioni ufficiali della gara

Sabato 18 aprile alle 20.30 si gioca la partita tra Bra e Ternana allo Stadio Sivori di Sestri Levante. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le squadre si preparano per l'incontro. La gara si svolgerà in una cornice di pubblico limitato, come previsto dal regolamento, e sarà trasmessa in diretta streaming. Entrambe le squadre arrivano con le formazioni designate per questa sfida.

Le formazioni di Bra-Ternana scendono in campo sabato 18 Aprile alle ore 20.30 presso lo Stadio Sivori di Sestri Levante. Per le Fere una settimana delicatissima a livello societario, con la società attualmente in liquidazione giudiziale e la squadra che può giocare per l'esercizio provvisorio.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Ternana-Campobasso, le formazioni UFFICIALI della garaLe compagini di Ternana-Campobasso si affrontano nel posticipo pomeridiano delle 17,30. Leggi anche: Pineto-Ternana, le formazioni UFFICIALI della gara Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bra-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: due ternani nell’undici titolare; Dove vedere Bra-Ternana: data, orario e diretta; Calcio serie C, Bra - Ternana si gioca regolarmente: il Tribunale ha concesso l'esercizio provvisorio ai rossoverdi; Bra-Ternana si gioca: novanta minuti che pesano una stagione. Bra-Ternana, diverse assenze per le fere: le probabili formazioniPenultima di campionato che vedrà il confronto tra Bra e Ternana, attese in campo al Giuseppe Sivori alle 20:30 di questa sera. I giallorossi sono ormai in fase di preparazione per i play out ... tuttoc.com Bra-Ternana: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Bra-Ternana di Sabato 18 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Sono 93 i tifosi che seguiranno la Ternana nella trasferta di Sestri Levante contro il Bra. Si gioca questa sera alle ore 20,30 #BraTernana #LegaPro #SerieCSkyWiFi facebook AcBraAsd x.com