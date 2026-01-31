Il Gubbio perde 1-0 a Sestri Levante contro il Bra. La squadra di Perugia torna a casa senza punti e interrompe una serie di risultati positivi. La sconfitta fa perdere terreno in classifica, avvicinando i rischi di retrocessione e allontanando i playoff.

Gubbio (Perugia), 31 gennaio 2026 – Non ci voleva. Il Gubbio torna sconfitto dalla trasferta di Sestri Levante contro il Bra interrompendo la striscia di tre risultati utili consecutivi, perdendo contatto con la zona playoff e vedendo invece avvicinarsi quella playout. I piemontesi si confermano avversari ostici ma i rossoblù hanno faticato a trovare spazi centralmente ma hanno soprattutto commesso troppi errori di natura tecnica e di concentrazione: se il 4-3-1-2 sembra essere la strada da seguire c’è tanto da migliorare. Il primo tempo è particolarmente spezzettato e il Gubbio fa fatica a costruire, tanto che l’unica vera occasione dei primi 45’ è proprio il gol che decide il match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gubbio sconfitto nella trasferta di Sestri Levante contro il Bra: 1-0

