Termostati smart gli italiani cercano l’equilibrio tra comfort e risparmio

Dopo la fine dell’accensione dei termosifoni in molte regioni italiane, si osserva come le famiglie gestiscano la temperatura domestica. Gli italiani continuano a usare dispositivi smart per regolare il riscaldamento, cercando un equilibrio tra il comfort e il risparmio energetico. Questa tendenza riflette le abitudini quotidiane e l’utilizzo crescente della tecnologia nelle case.

AGI - I termosifoni si sono appena spenti in gran parte d’Italia, ma il rapporto degli italiani con la temperatura domestica continua a raccontare molto delle abitudini quotidiane, degli equilibri familiari e del modo in cui la tecnologia entra in casa. È su questo terreno che si inserisce la crescita dei termostati intelligenti, sempre più presentati non solo come strumenti di comfort, ma come leve per tagliare i consumi in una fase in cui il costo dell’energia resta una voce sensibile per le famiglie. A fotografare questa evoluzione è Tado, azienda europea attiva nella gestione energetica domestica, che annuncia di aver superato i 5,5 milioni di termostati smart collegati e di supportare oggi oltre un milione di case in Europa nella gestione di riscaldamento, raffreddamento e consumi elettrici.🔗 Leggi su Agi.it

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Ciao a tutti..impianto con gateway, 4 termostati e tab connesso..i termostati li vedo e li gestico dal tab..quando faccio crea un nuovo impianto prosmart per poter gestire i termostati dallo smartphon mi esce questo!dove sbagliotutto sotto lo stesso wifi...cloud co - facebook.com facebook