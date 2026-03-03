La smart #5 riceve un aggiornamento OTA che migliora comfort, assistenza e infotainment. L’intervento avviene senza intervento manuale, grazie alla tecnologia di aggiornamento automatico. Si tratta di un passo importante nella trasformazione dell’auto in una piattaforma digitale in continua evoluzione. Nessun intervento hardware è richiesto, e l’auto si aggiorna da sola per offrire nuove funzionalità.

Non è solo un aggiornamento tecnico, ma un passo in più nella trasformazione dell’auto in piattaforma digitale evolutiva. Con il nuovo update over-the-air per smart #5, disponibile progressivamente nei mercati europei da inizio marzo, smart interviene su alcuni aspetti chiave dell’esperienza a bordo — dalla gestione dei sistemi di assistenza alla fruizione dell’infotainment — con l’obiettivo di rendere ogni viaggio più semplice, personalizzato e connesso. Un’auto che continua a evolvere dopo l’acquisto. Dal debutto europeo nel 2025, smart #5 continua a evolvere attraverso aggiornamenti software che affinano l’esperienza d’uso quotidiana. Il nuovo OTA conferma questa direzione e introduce miglioramenti pensati per incidere subito nella pratica, soprattutto su comfort operativo e facilità di accesso alle funzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - smart #5 si aggiorna da sola: il nuovo OTA alza l’asticella tra comfort, assistenza e infotainment

Smart #5 si aggiorna via OTA: ora è più intuitiva, immersiva e personalizzataNuove funzioni per comfort, connettività e facilità d'uso. Smart #5 introduce un aggiornamento over-the-air (OTA), disponibile per i clienti europei a partire dall'inizio di marzo con rilascio progres ... ansa.it

Smart #5: la più grande smart di sempre vista dal vivo [FOTO LIVE]Fino a qualche anno fa, Smart era sinonimo della due posti che ha rivoluzionato la mobilità cittadina, la piccola vettura in grado di essere parcheggiata ovunque. Il marchio tedesco ha cambiato ... motorionline.com

