Cinque idee di styling per capire come abbinare la felpa con zip in equilibrio tra comfort e glamour
La felpa con zip è un capo versatile che si adatta a diverse occasioni, offrendo comfort senza rinunciare allo stile. Recentemente, è diventata protagonista di outfit che combinano praticità e tendenza, dimostrando come possa essere integrata con facilità in look più curati o casual. Per valorizzarla al meglio, ci sono diverse idee di abbinamento che permettono di ottenere un equilibrio tra praticità e un tocco di eleganza.
C omoda per definizione, ma oggi anche sorprendentemente chic. La felpa con zip si inserisce perfettamente nei look di stagione, a patto di sapere come abbinarla. Basta poco: proporzioni giuste e mix di materiali per ottenere un risultato perfetto. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Con la gonna romantica Con orlo di volant, mini con applicazioni gioiello, persino boho. La gonna contraddistinta da dettagli femminili trova il suo contrappunto perfetto nella felpa con zip. Felpa con zip: 5 look PE2026. guarda le foto Con i pantaloni sartoriali I tradizionali pantaloni con pinces da completo si trasformano negli ideali sostituti dei joggers per chi è in cerca di un outfit in chiave business casual.🔗 Leggi su Iodonna.it
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