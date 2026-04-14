Cinque idee di styling per capire come abbinare la felpa con zip in equilibrio tra comfort e glamour

La felpa con zip è un capo versatile che si adatta a diverse occasioni, offrendo comfort senza rinunciare allo stile. Recentemente, è diventata protagonista di outfit che combinano praticità e tendenza, dimostrando come possa essere integrata con facilità in look più curati o casual. Per valorizzarla al meglio, ci sono diverse idee di abbinamento che permettono di ottenere un equilibrio tra praticità e un tocco di eleganza.