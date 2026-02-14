Il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’autovelox Safedrive non può multare automaticamente chi guida senza cintura o usando lo smartphone. La legge richiede sempre l’intervento diretto di un agente per contestare queste infrazioni. In pratica, il dispositivo può rilevare la velocità ma non sostituirsi alla presenza umana per certi tipi di sanzioni.

L’autovelox Safedrive non può operare in autonomia, almeno non per irrogare sanzioni nei confronti di chi circola senza indossare le cinture di sicurezza o usa lo smartphone mentre guida. Lo avevamo scritto alcuni mesi fa nella nostra analisi di questo dispositivo, lo mette adesso nero su bianco il Ministero dell’Interno in un protocollo inviato agli uffici di Polizia Locale. È un chiarimento, dal momento che a relegare l’autovelox Safedrive a mero strumento di ausilio contro gli indisciplinati al volante è, di fatto, il Codice della Strada. All’articolo 201, infatti, il Codice disciplina il sistema di notifica, elencando nei confronti di quali violazioni si può procedere senza contestazione immediata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Autovelox Safedrive, niente multe automatiche per cinture e telefono alla guida

