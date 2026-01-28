Nuova Ztl del centro e Borgo San Giuliano | partono le sanzioni automatiche Cosa c' è da sapere

Da giovedì 29 gennaio, scattano le multe automatiche per chi attraversa le nuove zone a traffico limitato nel centro storico di Rimini e nel Borgo San Giuliano. Le telecamere inizieranno a controllare i veicoli in transito e, se non si rispettano i divieti, scatteranno le sanzioni senza bisogno di intervento diretto. Gli automobilisti devono fare attenzione, perché le autorità hanno già preparato il sistema per far rispettare le nuove regole.

I tredici varchi elettronici attivi nelle due aree iniziano a rilevare e sanzionare automaticamente i transiti non autorizzati A partire da giovedì, 29 gennaio, entra nella fase sanzionatoria la nuova Zona a traffico limitato del centro storico di Rimini e del Borgo San Giuliano. I tredici varchi elettronici attivi nelle due aree inizieranno a rilevare e sanzionare automaticamente i transiti non autorizzati. In vista dell'avvio delle sanzioni, l'amministrazione comunale ricorda le principali modalità di accesso alla Ztl, con particolare attenzione alle opportunità previste per residenti, operatori economici e frequentatori delle aree interessate. I titolari di permessi in scadenza entro il 31 marzo 2026 possono già avviare le procedure di rinnovo per continuare ad accedere alla ZTL Centrale. Per garantire il rilascio della nuova autorizzazione entro i tem

