Nuova Ztl del centro e Borgo San Giuliano | partono le sanzioni automatiche Cosa c' è da sapere

Da giovedì 29 gennaio, scattano le multe automatiche per chi attraversa le nuove zone a traffico limitato nel centro storico di Rimini e nel Borgo San Giuliano. Le telecamere inizieranno a controllare i veicoli in transito e, se non si rispettano i divieti, scatteranno le sanzioni senza bisogno di intervento diretto. Gli automobilisti devono fare attenzione, perché le autorità hanno già preparato il sistema per far rispettare le nuove regole.

I tredici varchi elettronici attivi nelle due aree iniziano a rilevare e sanzionare automaticamente i transiti non autorizzati A partire da giovedì, 29 gennaio, entra nella fase sanzionatoria la nuova Zona a traffico limitato del centro storico di Rimini e del Borgo San Giuliano. I tredici varchi elettronici attivi nelle due aree inizieranno a rilevare e sanzionare automaticamente i transiti non autorizzati. In vista dell'avvio delle sanzioni, l'amministrazione comunale ricorda le principali modalità di accesso alla Ztl, con particolare attenzione alle opportunità previste per residenti, operatori economici e frequentatori delle aree interessate.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

