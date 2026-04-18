Terme di Sarnano verso la privatizzazione | il Comune cede le quote

Il Comune di Sarnano ha annunciato l’intenzione di vendere la propria quota del 87% nella società Sarnano Terzo Millennio srl, che gestisce le terme del territorio. L’amministrazione sta preparando il bando di vendita e ha comunicato ufficialmente la decisione di cedere la partecipazione azionaria. La mossa fa parte di un progetto volto a trasferire la gestione delle terme a soggetti privati.

Terme di Sarnano verso la privatizzazione. Il Comune prepara il bando. L’ente ha infatti deciso di vendere la propria quota della Sarnano Terzo Millennio srl, pari all’87%. "Dopo la perizia di valutazione dell’azienda, fornita dalla società stessa e recepita dall’ufficio ragioneria, si è ritenuto necessario, per predisporre un bando di gara che garantisca la massima trasparenza ed evidenza pubblica, avvalersi di un consulente esterno – spiega l’amministrazione capitanata dal sindaco Fabio Fantegrossi –. Pertanto a breve il consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi, per conferire mandato all’ufficio ragioneria affinché predisponga le attività propedeutiche alla pubblicazione del bando.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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