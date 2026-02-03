Terme di Fogliano verso un tavolo tra Comune e Regione

Il Comune di Latina ha deciso di aprire un tavolo di confronto con la Regione Lazio sulle Terme di Fogliano. La notizia arriva dopo settimane di incertezze e polemiche sulla gestione e il futuro di questo stabilimento. Ora, le due amministrazioni si incontreranno per cercare di trovare una soluzione condivisa. La discussione si concentra sulle possibilità di rilancio e recupero dell'area.

Sulla vicenda delle Terme di Fogliano il Comune di Latina aprirà un tavolo di confronto con la Regione Lazio. L’annuncio da parte dell’assessore a Finanze e Patrimonio dell’ente di piazza del Popolo, Ada Nasti, nel corso del question time in cui ha risposto all’interrogazione sulla questione posta dalla capogruppo M5S, Maria Grazia Ciolfi, e di Per Latina 2032, Nazareno Ranaldi. Nasti ha spiegato di avere “incontrato più volte i responsabili del Dipartimento regionale ciclo dei rifiuti, area attività estrattive, per affrontare l’annosa vicenda della concessione mineraria delle Terme di Fogliano.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Terme Fogliano Terme di Fogliano, il caso arriva in Parlamento Il caso delle Terme di Fogliano, accompagnato dalla temporanea decadenza del vincolo minerario, è approdato in Parlamento. Terme di Fogliano "Che fine farà il terreno?" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Terme Fogliano Argomenti discussi: Terme di Fogliano, verso un tavolo tra Comune e Regione; TERME DI FOGLIANO, RANALDI: STORIA DI UN FALLIMENTO POLITICO; LATINA | Terme di Fogliano, Ranaldi: Una storia di fallimenti, chiediamo chiarezza al Comune; Terme di Fogliano, l’assessore Nasti chiarisce in Aula: possibile tavolo con la Regione per il recupero della concessione. Terme di Fogliano, il question time scatena le polemicheScade la concessione, Nasti annuncia un nuovo dialogo con la Regione, ma le opposizioni insorgono: Comune immobile ... latinaoggi.eu Terme di Fogliano, l’assessore Nasti ripercorre le criticità e annuncia l’apertura di un tavolo con la Regione LazioTerme di Fogliano, l’assessore Ada Nasti risponde in Consiglio sulle criticità della concessione mineraria e annuncia un tavolo con la Regione Lazio per verificare il recupero, alla luce dell’inattivi ... latinaquotidiano.it Di seguito, il parere del Prof. Nazzareno Ranaldi, esponente del movimento "PerLatinaDuemilatrentadue", sulla gestione amministrativa delle Terme di Fogliano da parte della classe politica latinense. “La storia delle Terme di Fogliano è quella di un falliment - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.