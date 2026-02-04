Aeroporto passo in avanti verso la privatizzazione | sì del Consiglio metropolitano al Piano di ricognizione delle quote

Il Consiglio della Città metropolitana ha dato il via libera al Piano di ricognizione delle quote di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino. Con questa decisione, si apre ufficialmente la strada verso la privatizzazione dell’aeroporto, di cui l’ente locale detiene ancora il 41,3 per cento delle azioni. La scelta arriva in un momento di tensione e discussioni sulla gestione futura dell’infrastruttura.

L'ex Provincia detiene il 41,3% delle azioni di Gesap. La valutazione dello scalo spetterà ad un advisor, il sindaco Lagalla scandisce i tempi: "Varato il bando, che licenzieremo nelle prossime ore, bisognerà lavorare e avremo notizie nuove almeno tra un semestre". Bocciati gli emendamenti delle opposizioni in difesa del controllo pubblico dell'infrastruttura Un altro passo in avanti verso la privatizzazione dell'aeroporto Falcone Borsellino. Oggi il Consiglio della Città metropolitana, ente che detiene il 41,3% delle azioni di Gesap, ha approvato sia il Piano di ricognizione delle quote nelle società partecipate sia il Documento unico di programmazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

