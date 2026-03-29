Nuova terapia spegne il dolore senza oppioidi né dipendenza

Un nuovo studio preclinico ha presentato una terapia genica che agisce sulle aree cerebrali coinvolte nell'elaborazione del dolore. La tecnica mira a ridurre il dolore senza utilizzare oppioidi, eliminando così i rischi di dipendenza associati a questi farmaci. La ricerca si è concentrata su un metodo diretto e mirato, senza ricorrere a trattamenti farmacologici tradizionali.

Un nuovo studio preclinico ha sviluppato una terapia genica che prende di mira direttamente le aree cerebrali responsabili dell’elaborazione del dolore, evitando i rischi di dipendenza tipici degli oppioidi. La scoperta potrebbe rappresentare una svolta per oltre 50 milioni di americani che convivono con dolore cronico. Vivere con dolore persistente è spesso paragonato a una radio bloccata a tutto volume, dove il disturbo non si attenua mai. Farmaci come la morfina possono ridurre il dolore, ma agiscono su ampie aree del cervello, aumentando il rischio di effetti collaterali gravi e di dipendenza. Secondo i ricercatori, questa nuova terapia funziona come un controllo preciso del volume, abbassando esclusivamente il segnale del dolore senza interferire con le altre funzioni cerebrali. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Nuova terapia spegne il dolore senza oppioidi né dipendenza Articoli correlati Leggi anche: “Sono stato dipendente dagli oppioidi per 7 anni, volevo placare il mio dolore. Nessuno lo sapeva, nemmeno mia moglie”: la rivelazione di Jacob Young, star di “Beautiful” e “General Hospital” Leggi anche: Caso cuore bruciato, inizia la terapia del dolore per il piccolo Domenico Una nuova Metafisica V2 Una raccolta di contenuti su Nuova terapia Discussioni sull' argomento Osteoporosi e innovazione, parla Maria Luisa Brandi; Denervazione renale contro l'ipertensione, al Perinei nuova tecnica spegne i nervi che la attivano; L’ARTE CHE SPEGNE IL DOLORE Intervista alla maestra d’arte Sara Di Ventura di Thea Capodici Botta; Terapie geniche: Fondazione Telethon accelera con Cytiva. Dolore cronico: una nuova terapia genica potrebbe ridurlo senza rischio di dipendenzaTornando alla metafora del volume della radio, i farmaci oppioidi, come la morfina, funzionano abbassando quel volume, ma agiscono anche su altre aree del cervello, con il rischio di effetti ... repubblica.it Disponibile per la prima volta in Italia, al Centro Parkinson e Parkinsonismi del ASST Gaetano Pini-CTO di Milano, una nuova terapia infusionale per la malattia di Parkinson in fase avanzata. Si tratta di una combinazione di tre farmaci per migliorare il controll - facebook.com facebook