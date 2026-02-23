Tentata truffa ai danni di un’anziana a Cervinara | la prontezza sventa il raggiro

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana a Cervinara si è sventato grazie alla pronta reazione di un passante. L’uomo ha notato strani movimenti davanti alla casa e ha avvisato le forze dell’ordine, evitando che la truffa andasse a buon fine. La vittima aveva già aperto la porta, ma l’intervento tempestivo ha evitato il peggio. La scena si è svolta nel centro del paese, attirando l’attenzione dei presenti.

Un falso impiegato INPS promette un bonus di 650 euro e cerca informazioni sensibili: la vittima riconosce l’inganno e denuncia il fatto A Cervinara, nel cuore della Valle Caudina, si è registrato nelle ultime ore un tentativo di truffa ai danni di un’anziana che vive sola. Il modus operandi è noto: una telefonata inattesa, la promessa di un beneficio economico e l’insistenza nel richiedere informazioni personali. La donna è stata contattata sul proprio cellulare da un uomo che si è presentato come impiegato dell’INPS. Con tono cortese, le ha annunciato un presunto bonus di 650 euro a suo favore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

